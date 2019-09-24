РИАМО - 24 сен. С начала 2019 года пассажиры столичных аэроэкспрессов оставили в поездах и терминалах порядка 800 вещей, при этом 250 из них были возвращены владельцам сотрудниками компании, говорится в сообщении пресс-службы ООО «Аэроэкспресс».

Чаще всего вещи теряли пассажиры аэроэкспрессов на Шереметьевском направлении. При этом в большинстве случаев люди забывают шапки, перчатки и электронные устройства, но сотрудникам компании попадались и необычные находки — копилка-овечка, воздушный змей, макет Кремля, театральные маски и плюшевый пингвин.

«В случае утраты вещей пассажир может обратиться на горячую линию «Аэроэкспресса» к сменному специалисту терминала или на стойку информации и написать заявление о потере. После поступления заявления в соответствующий отдел компании (это происходит не позднее 5 дней с момента обращения), пассажиру предоставляется ответ по указанным в заявлении контактным данным», - говорится в сообщении.

Получить забытую вещь можно под расписку при предъявлении документа, удостоверяющего личность. При этом придется заполнить бланк согласия на обработку персональных данных. По вопросам забытых вещей можно также обратиться через профили «Аэроэкспресса» в социальных сетях в Facebook и Instagram.

Склад забытых вещей «Аэроэкспресса» находится в депо компании, которое расположено рядом с Белорусским вокзалом по адресу: Нижняя улица, дом 17. Приехать за своими вещами можно в понедельник, среду или четверг с 13:00 до 17:00.

При этом необходимо за сутки проинформировать сотрудников компании о приезде за забытыми вещами на склад по телефонам горячей линии: 8-800-700-33-77 (для звонков из регионов России и с мобильных телефонов); 8-495-663-84-10 (для звонков из Москвы).