РИАМО - 24 сен. В столичном парке «Зарядье» 25 и 27 сентября состоятся бесплатные астрономические наблюдения, которые организует Московский планетарий, на большом лугу парка установят два переносных современных телескопа, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Сентябрь считается самым благоприятным месяцем для практических занятий астрономией. В этом месяце небо часто бывает чистым и безоблачным. При хорошей погоде гости «Зарядья» смогут рассмотреть в деталях поверхности Солнца, Луны, а также увидеть Юпитер и Сатурн. Вести занятия будут астрономы и астрофизики. Предварительная регистрация на мероприятие не потребуется», — говорится в сообщении.

Дневные астрономические наблюдения Солнца пройдут 25 сентября. Участникам расскажут, почему на Солнце возникают темные пятна и что такое протуберанцы. Кроме того, наблюдателей научат правильно подбирать наиболее подходящий для телескопа солнечный фильтр. Занятия пройдут с 12:00 до 15:00.

Вечерние наблюдения Луны, Сатурна и Юпитера пройдут 27 сентября с 19:30 до 21:30. Участники смогут рассмотреть лунные кратеры, моря и горы.

В эти дни также можно будет увидеть Международную космическую станцию, которая совершает один оборот вокруг Земли примерно за 90 минут.

Наблюдения в парке станут частью ежегодной международной акции «100 часов астрономии». Цель этой акции — привлечь внимание к астрономии и позволить всем желающим хотя бы ненадолго погрузиться в нее. Московский планетарий присоединился к акции в 2011 году. Теперь акцию проводят ежегодно.

Московскому планетарию 5 ноября исполняется 90 лет. Ежедневно планетарий принимает до 3 тысяч гостей, а в год его посещают около 1 миллиона человек.