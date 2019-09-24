РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 24 сен. Жители подмосковного Красногорска смогут выбрать название для нового сквера в микрорайоне Чернево-2, проголосовав за понравившийся вариант в специальном опросе, сообщается на официальном сайте администрации муниципалитета.

«Приглашаем принять участие в обсуждении названия нового сквера в микрорайоне Чернево-2. В сентябре благодаря инициативе горожан открылся новый сквер по улице Успенская, дом №24. На месте, где всего два месяца назад был пустырь, появилась зона отдыха с пространством для катания на роликах и детской площадкой», – говорится в сообщении.

В сквере высажено 1,5 тысячи кустарников, 30 красных кленов и 50 декоративных яблонь. Центральный объект и изюминка площадки – трехметровая фигура Красного Мишки.

«Официального названия у новой благоустроенной зоны еще нет. Мы предлагаем вам самим его выбрать. До 27 сентября вы можете принять участие в опросе. Результаты голосования опубликуем на официальном сайте администрации округа», – добавляется в сообщении.

Ссылка на опрос опубликована на официальном сайте администрации Красногорска.