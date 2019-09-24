РИАМО - 24 сен. Муниципальным депутатам в Подмосковье необходимо участвовать в работе по информированию жителей о значимых преобразованиях, а также отвечать на вопросы, которые волнуют людей, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев на встрече с избранными молодыми депутатами органов местного самоуправления.

В мероприятии приняли участие зампред правительства Московской области - руководитель Главного управления территориальной политики Мария Нагорная, депутаты из городских округов Восход, Долгопрудный, Жуковский, Звездный городок, Кашира, Королев, Котельники, Краснознаменск, Лотошино, Луховицы, Орехово-Зуевский, Пушкинский, Раменский, Ступино, Шатура.

«Вы получили самое дорогое для политика - доверие жителей. Хочу пожелать вам его оправдать и не останавливаться на достигнутом. У жителей есть большой запрос на информацию - что, когда, где будет меняться, когда будет новая школа или поликлиника, как будут создаваться рабочие места. Наша общая задача - доходчиво информировать жителей и продолжать получать наказы, отвечать на вопросы, которые волнуют людей. Не сомневаюсь, что вы все любите Московскую область, знаете все нюансы и обязательно будете предлагать интересные решения», - сказал Воробьев.

Представители нового поколения народных избранников рассказали о рабочих планах и презентовали свои проекты. Одной из озвученных идей стало создание молодежного центра на базе Физтеха в Долгопрудном.

Депутат совета депутатов городского округа Луховицы Александр Толмачев обратил внимание на план предстоящей работы, выделив ряд первоочередных задач.

«Депутаты должны прислушиваться к мнению людей, вести общественный контроль, инициировать решение тех проблем, которые волнуют жителей городских округов. Что касается нашего муниципалитета, жители хотят, чтобы в северной части города появилась зона отдыха. Мы планируем благоустроить улицы Тимирязева и Первомайскую, создать сквер», - сказал Толмачев.

В единый день голосования, 8 сентября 2019 года, выборы депутатов прошли в 31 городском округе Подмосковья. 22 декабря 2019 года пройдут выборы в совет депутатов в 30 одномандатных округах Ленинского городского округа. В 2020 году местные депутаты будут избраны в Балашихе, Лыткарине, Молодежном, Подольске, Рошале, Фрязине, Электростали и Дмитровском округе.