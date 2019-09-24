РИАМО - 24 сен. Торжественная церемония открытия центров «Точка роста» в регионах России состоялась во вторник в режиме телемоста, его организовали в центре «Точка роста» на базе Бутовской средней школы №2 в деревне Дрожжино подмосковного Ленинского округа, передает корреспондент РИАМО.

Всего открылось 2049 центров «Точка роста», расположенных в 50 субъектах Российской Федерации - Амурской области, Иркутской области, Ленинградской области, Чеченской Республике, Республике Башкортостан и других.

«Такого опыта не было, чтобы в один год мы запускали проекты, направленные на создание новых институций, сразу в более чем 2 тысячах школ. Это большая команда и работа педагогов. У нас не было аддитивных технологий, виртуальной реальности. Это новый мир, в который дети должны войти, чувствовать себя там комфортно, а значит уметь использовать эти технологии», - сказала заместитель министра просвещения Российской Федерации Марина Ракова.

По ее словам, сегодня в Московской области функционируют 77 центров «Точка роста», в следующем году планируется открыть еще 20 таких центров. В общем сложности в Подмосковье заработают порядка 200 «Точек роста».

Центры «Точка роста» созданы в рамках федерального проекта «Современная школа» нацпроекта «Образование». На создание «Точек роста» в 2019 году из федерального бюджета было выделено более 3 миллиардов рублей. Данные средства также направили на обновление материально-технической базы образовательных организаций.

Основная задача центров «Точка роста» - повышение доступности качественного образования для детей из удаленных уголков страны, а также развитие школ на селе.