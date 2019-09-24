РИАМО - 24 сен. Головная структура финансовой группы «Тинькофф» – TCS Group Holding – до сих пор продолжает поиски офиса под штаб-квартиру, сейчас есть три варианта, из которых компания выбирает, пишет во вторник газета «Ведомости».

«Компания договаривается об аренде площадей в многофункциональном комплексе «Тверская плаза» (92 300 квадратных метров), который строит AFI Development Льва Леваева на Грузинском Валу. Там группа может занять всю офисную часть на 75 200 квадратных метров. Сам объект, в который девелопер планировал инвестировать 12 миллиардов рублей, будет введен в эксплуатацию к 2021 году», - говорится в сообщении.

В случае если «Тинькофф» договорится с собственниками «Тверская плаза», это станет крупнейшая сделка на рынке аренды офисов за всю его историю. До этого рекорд принадлежал Сбербанку, который в 2008 году снял 56 тысяч квадратных метров в БЦ «Южный порт».

Второй вариант – комплекс «Большевик» на Ленинградском проспекте. Там «Тинькофф» рассчитывает арендовать 56 тысяч квадратных метров, однако на первом этапе группа получит лишь 28 тысяч квадратных метров, а остальное собственник объекта будет передавать ей по мере освобождения площадей от арендаторов, крупнейший из которых – медиагруппа Publicis Russia. Она занимает примерно 11 тысяч квадратных метров.

Если ни один из этих вариантов «Тинькофф» не подойдет, то рассматривается вариант с двумя офисами. Первый – в бизнес-центре «Водный» на Головинском шоссе, где группа уже арендует около 20 тысяч квадратных метров.

Второй, примерно на 35 тысяч квадратных метров, появится в деловом квартале «ВТБ арена парк» рядом со стадионом «Динамо». Часть площадей придется арендовать у сети коворкингов SOK, другую – напрямую у входящей в группу ВТБ УК «Динамо», которая управляет объектом.