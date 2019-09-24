РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 24 сен. Свыше 11 тысяч человек прошли вакцинацию от гриппа с начала прививочной кампании в подмосковном Красногорске, сообщается на официальном сайте администрации муниципалитета.

«В Красногорске продолжается кампания по массовой прививке горожан от гриппа. На сегодняшний день Красногорская городская больница №1 вакцинировала 3897 взрослых и 1047 детей, в КГБ №2 привито 6242 человека», – говорится в сообщении.

Поликлиниками закуплены современные вакцины от гриппа «Совигрипп» и «Гриппол плюс».

«В местах массового пребывания людей до 26 сентября работают мобильные прививочные комплексы. Для их посещения достаточно паспорта и полиса ОМС», – добавляется в сообщении.

С графиком работы мобильных бригад можно ознакомиться на официальном сайте администрации городского округа.