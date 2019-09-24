РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 24 сен. Свыше 2 тысяч жителей подмосковного Красногорска, имеющих льготы, воспользовались правом на получение ежемесячных денежных выплат вместо бесплатного проезда в текущем году, говорится в сообщении пресс-службы министерства социального развития Московской области.

«Жители городского округа Красногорск в этом году воспользовались правом на получение ежемесячных денежных выплат за отказ от проезда. За отказ от проезда на железнодорожном транспорте пригородного сообщения – 1340 человек, а за отказ от бесплатного проезда на автомобильном и городском наземном транспорте Московской области – 863 человека», – говорится в сообщении.

В соответствии с законом о социальной поддержке отдельных категорий граждан в Московской области, ветераны труда, ветераны военной службы, труженики тыла, реабилитированные лица и лица, признанные пострадавшими от политических репрессий, могут полностью или частично отказаться от бесплатного проезда на автобусах, троллейбусах и трамваях, а также пригородных электричках и получать ежемесячную денежную выплату в увеличенном размере.

«Заявление об отказе от получения мер социальной поддержки подается гражданином до 1 октября текущего года на период с 1 января следующего года и по 31 декабря года, в котором гражданин обратится с заявлением о возобновлении предоставления ему мер социальной поддержки», – поясняется в сообщении.

Также до 1 октября гражданин может подать заявление о возобновлении предоставления мер социальной поддержки по проезду на период с 1 января следующего года.

«Обращаться с заявлением об отказе от получения мер социальной поддержки по предоставлению бесплатного проезда городским транспортом и проезда железнодорожным транспортом пригородного сообщения для получения денежной выплаты на 2020 год до 1 октября 2019 года необходимо только тем, кто впервые пишет заявление на компенсационные выплаты взамен проезда и тем, кто хочет вернуть бесплатный проезд по социальной карте Московской области», – подчеркивается в сообщении.

Прием заявлений производится в Красногорском управлении социальной защиты населения по адресу: Красногорск, Волоколамское шоссе, дом №8. При себе необходимо иметь паспорт и льготное удостоверение. Справки можно получить по телефону: 8(498)602-19-26.