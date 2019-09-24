РИАМО - 24 сен. За пять лет рынок съемного элитного жилья в Москве значительно изменился, в 2014 году каждый третий арендатор в этом сегменте был иностранцем, сейчас же на экспатов приходится лишь половина сделок, пишет во вторник газета «Ведомости».

«Средний бюджет аренды элитной трехкомнатной квартиры в центре города, на который рассчитывают как корпоративные, так и самостоятельные арендаторы, составляет сейчас 273 тысячи рублей в месяц, <…> а собственники квартир хотели бы получать за аналогичный объект в среднем не менее 333 тысяч рублей в месяц», - отметила директор департамента аренды Savills в России Елена Куликова.

Директор департамента аренды квартир агентства Penny Lane Realty Марина Шекера вспоминает, что в 2014 году средние ставки аренды были выше, в пределах 400-500 тысяч рублей в месяц, за пять лет курс доллара вырос, а спрос в связи с оттоком корпоративных арендаторов упал, поэтому владельцам квартир пришлось произвести перерасчет.

Она также отметила, что Penny Lane Realty потеряло много нанимателей из сферы автомобилестроения, одежных брендов, инвестиций. Другие компании, по ее словам, за это время ушли именно из Москвы.

«Например, Siemens перенесла свое представительство в Петербург, где мы продолжили сотрудничество», - отметила Шекера.

По мнению Куликовой, наибольший отток иностранцев произошел в нефтегазовом секторе. Также массово покинули страну и сотрудники американских и британских компаний – независимо от сферы деятельности.

Пальму первенства в своем интересе к московской элитной недвижимости удерживают французы и итальянцы - на них пришлось 12% и 6% от всех запросов по аренде, поступивших в Savills летом 2019 года.

Новые корпоративные арендаторы элитного жилья – выходцы из Китая, Кореи, Японии, Индии (на них, по оценкам опрошенных агентств недвижимости, совокупно приходится около 10% запросов). Чаще всего это сотрудники телекоммуникационных компаний, технического консалтинга, курирующие производственные линии на предприятиях, эксперты в сфере облачных, мобильных технологий и big data.

Русские арендаторы приходят на этот рынок из сферы IT, банков, есть клиенты среди столичных и региональных собственников бизнеса и представителей творческих профессий. Они же задали и новые тренды на рынке. Например, россияне чаще всего самостоятельно занимаются поиском жилья. Некоторые азиатские компании предпочитают включать траты на аренду в зарплату топ-менеджеров, которые пробуют решить свои проблемы без помощи риелторов – через ЦИАН или Airbnb, признаются опрошенные изданием эксперты.

Бюджеты россиян существенно выше тех, что могут позволить себе сейчас их иностранные коллеги. Директор департамента городской недвижимости Knight Frank Андрей Соловьев рассказал, что недавно компания работала с клиентом из России, который арендовал жилье за 1,5 миллиона рублей в месяц – это слишком большая сумма для корпоративных договоров.