РИАМО - 24 сен. Федеральные власти собираются втрое сократить план строительства платной скоростной трассы из Москвы в Казань до конца 2024 года - 230 километров вместо 729 километров, полностью трасса будет построена в 2027 году, пишет во вторник газета «Ведомости».

До конца 2024 года планируется построить два участка новой дороги – из Москвы во Владимир и из Канаша в Казань, участок между этими двумя трассами будет достраиваться позднее. Однако окончательное решение о концепции проекта будет принимать премьер-министр Дмитрий Медведев.

«Проект этой дороги, которая поможет наладить движение грузов из Западного Китая в Европу, внесен в комплексный план развития и модернизации инфраструктуры», - отмечается в материале.

Как рассказал представитель Минтранса РФ, в ценах лет реализации проект оценивается в 250 миллиардов рублей. Прежде речь шла о значительно большей сумме – 539 миллиардов рублей с полным завершением строительства до конца 2024 года.