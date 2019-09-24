РИАМО - 24 сен. Подмосковье разработали новые субсидии организациям, которые обеспечивают приток иностранных туристов, в рамках проекта «Экспорт услуг в Московской области» из бюджета на поддержку туроператоров по въездному туризму выделено на 2019 год 5 миллионов рублей, а на 2020 — 10 миллионов рублей, говорится в сообщении пресс-службы комитета по туризму Подмосковья.

Новая субсидия будет выделяться за одну ночевку одного иностранного туриста. Ее размер составит 2,5 тысячи рублей. Получить субсидию туроператор может по договорам реализации продукта, заключаемым с туристом и реализованным в текущем году, начиная с 25 июня. При этом в заявке должна быть соблюдена минимальная численность в 50 иностранных путешественников на одного туроператора.

«В «зачет» идут туристы из 47 стран, продолжительность тура которых составляет не менее одной ночевки в гостинице и иных средствах размещения, расположенных в приоритетных локациях Московской области (их 15, включая Сергиев Посад, Волоколамск, Клин, Истру, Зарайск, Красногорск и прочие)», - говорится в сообщении.

Предоставлять субсидию могут на основании соглашения, заключенного региональным комитетом по туризму и туроператором. Подать заявку на субсидирование можно до 31 октября 2019 года.

Более подробную информацию о субсидии, а также список стран, туристы из которых идут в зачет, и локаций Подмосковья, участвующих в проекте, можно найти на официальном сайте комитета по туризму области.