РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 24 сен. Работы по благоустройству улицы Звуковая в подмосковных Люберцах выполнили на 60%, их планируют закончить до 31 октября, сообщил журналистам замглавы администрации муниципалитета Зелимхан Гаджиев.

«Сейчас параллельно ведутся земляные работы и укладка тротуарной плитки на Звуковой улице. Работы выполнены на 60%», – сказал Гаджиев.

По его словам, работы завершат до 31 октября. Из запланированных 13,2 тысячи квадратных метров плиточного покрытия уже уложили свыше 5,5 тысячи квадратных метров. Также планируют посеять 9,8 тысячи квадратных метров газона, уже посеяли тысячу.

«Работы параллельно идут на трех участках: улица Звуковая, перед кинотеатром «Октябрь» и у Дворца культуры», – отметил Гаджиев.