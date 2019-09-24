РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 24 сен. Стало известно, какими именами родители чаще всего называют своих новорожденных детей, зарегистрированных в межрайонном управлении ЗАГС по городским округам Люберцы, Лыткарино и Котельники, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления ЗАГС Московской области.

«Имя определяет судьбу человека, поэтому родители подходят к этому выбору серьезно и обдуманно. Самыми популярными женскими именами в межрайонном управлении ЗАГС по городским округам Люберцы, Лыткарино и Котельники ГУ ЗАГС Московской области стали Мария, Софья/София, Варвара. Самые распространенные мужские имена: Артем, Кирилл, Никита», – говорится в сообщении.

Редко встречающиеся имена – Лев, Виталий, Ефим, Герман, Филипп, Стефания, Тесса, Вероника.

«В последнее время родители стали называть детей старинными русскими именами: Анисья, Василиса, Ярослава, Добрыня, Серафим, Кузьма, Гордей, Тихон, Савва, Марк, Платон, Макар, Климентий», – отмечается в сообщении.

Очень редко называют детей именами Валентина, Татьяна, Галина, Сергей, Николай.