РИАМО – 24 сен. Согласно опросу аналитического центра НАФИ, проведенному для министерства экономического развития РФ, только 8% россиян планируют открыть свое дело в ближайшие три года, в то же время в ближайшие пять лет начать бизнес хотят уже 14% респондентов, а в течение 10 лет — 23%, пишет газета «Известия».

В целом стать предпринимателем желает каждый третий россиянин — 35% опрошенных. В январе об этом заявляли 29%.

«Основная часть желающих — школьники, выпускники детских домов, молодежь от 18 до 30 и женщины в декрете. Однако эксперты и представители бизнес-объединений предупреждают, что интерес этих групп носит скорее теоретический характер», - говорится в сообщении.

Эксперты также отмечают, что такая динамика крайне необычна, на протяжении нескольких лет доля доходов от предпринимательской деятельности в структуре общих заработков населения снижается. Так, в 2018 году она составила всего 7,5%.

Специалисты уверены, что расшевелить сферу и побудить людей действовать могут меры господдержки — финансовая поддержка, льготное кредитование, гранты. Однако, например, о существующих мерах знает очень мало людей — 42% россиян и 75% действующих предпринимателей.

Более того, реальным опытом использования помощи государства могут похвастаться только 9% бизнесменов. Действенность программ снижается из-за их несовершенства и общего недоверия к государству.