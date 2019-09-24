РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 24 сен. Неизвестные похитили у жителя подмосковного Красногорска автомобиль Toyota Camry стоимостью 1,7 миллиона рублей, сообщил сотрудник Главного управления МВД России по Московской области.

23 сентября в 14:03 в дежурную часть УМВД России по горокругу Красногорск обратился 35-летний житель улицы Садовая в деревне Путилково.

«Мужчина обратился с заявлением о том, что в период времени с 21:00 22 сентября до 10:00 23 сентября от дома с неохраняемой парковки неизвестный похитил его автомашину Toyota Camry 2017 года выпуска. Сумма ущерба составила 1,7 миллиона рублей», – сообщил сотрудник.

Он отметил, что 23 сентября по данному факту следственным управлением УМВД возбуждено уголовное дело по пункту «б» части 4 статьи 158 УК РФ «Кража автотранспорта».

«Проводятся оперативно-разыскные мероприятия», – заключил сотрудник.