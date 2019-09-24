РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) – 24 сен. Комиссия Московского областного УФАС России рассмотрела жалобу ООО «Чистый город» на действия администрации городского округа Котельники при организации и проведении торгов по отбору УК для управления многоквартирными домами и признала ее обоснованной, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Согласно доводу жалобы, администрация неправомерно отклонила заявку компании на участие в конкурсе.

«Выслушав позицию лиц, участвовавших в рассмотрении жалобы, и изучив представленные доказательства, комиссия Московского областного УФАС России установила обстоятельства, подтверждающие нарушение порядка организации и проведения торгов, и признала жалобу обоснованной», – говорится в сообщении.

Администрации городского округа Котельники выдано обязательное для исполнения предписание об устранении допущенных нарушений.