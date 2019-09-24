РИАМО - 24 сен. Работы по реконструкции вестибюля №2 (западного) станции «Полежаевская» Таганско-Краснопресненской линии столичного метро закончатся в октябре этого года, следует из информационных плакатов на станции.

Пассажиров просят пока пользоваться вестибюлем №1 (восточным) «Полежаевской» и станцией «Хорошевская» Большой кольцевой линии.

Западный вестибюль станции «Полежаевская» был закрыт на реконструкцию в апреле 2018 года. Сначала его планировали открыть 29 декабря 2018 года, однако затем сроки открытия неоднократно переносились.

Ранее представитель пресс-службы Московского метрополитена сообщал РИАМО, что основные работы по реконструкции западного вестибюля «Полежаевской» завершились, после них началась пусконаладка инженерных систем. Предполагалось, что вестибюль будет закрыт до конца сентября.