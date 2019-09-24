РИАМО - 24 сен. По состоянию на 08:00 вторника в Москве к теплу подключили 14774 жилых домов — это порядка 45% от общего количества, говорится в сообщении пресс-службы ПАО «МОЭК».

Кроме того, отопление включили уже в 97,9% социальных объектов Москвы — 7705. Среди них 3013 школ (98,5%), 2410 детских садов (100%), 1446 больниц (97%) и 836 поликлиник (96%).

«В первую очередь подача теплоносителя осуществляется на объекты социальной инфраструктуры, затем жилищной сферы, в офисные здания, и последними подключаются предприятия торговли и промышленности», - говорится в сообщении.

На данный момент также тепло поступает в 4669 прочих зданий (16% от общего количества), к которым относятся также офисные и торговые помещения.

Организация начала подавать тепло в детские сады, больницы и школы Москвы 20 сентября по их заявкам. 23 сентября приступили к включению отопления по всему городу.

«Специалисты ПАО «МОЭК» во всех случаях отсутствия тепла на включенных объектах в оперативном порядке оказывают техническую помощь и совместно с коммунальными службами социальной и жилищной сферы ведут работу по устранению возникающих неисправностей и наладке оборудования для обеспечения теплоснабжения потребителей в установленные сроки», - отметил руководитель центрального диспетчерского управления ПАО «МОЭК» Валерий Маслов.

Дату начала отопительного периода в столице устанавливает правительство Москвы. В соответствии с федеральным законодательством решение принимается в случае, если в течение пяти дней среднесуточная температура воздуха сохраняется на уровне ниже 8 градусов Цельсия. В прошлом году отопительный сезон в городе начался 25 сентября, в 2017 — 28 сентября, в 2016 — 20 сентября.

В случае обнаружения вытекания горячей воды на поверхность, сильного парения следует звонить на «горячую линию» ПАО «МОЭК»: 8 (495) 539-59-59 или оставить заявление на интернет-сайте «МОЭК Онлайн» по адресу.