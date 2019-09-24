РИАМО (ДЗЕРЖИНСКИЙ) – 24 сен. Около 1,5 тысячи жителей подмосковного Дзержинского в текущем году воспользовались правом на получение ежемесячных денежных выплат за отказ от льготного проезда, говорится в сообщении пресс-службы министерства социального развития Московской области.

«Более 1476 граждан льготных категорий регионального значения, жителей городского округа Дзержинский, воспользовались в 2019 году правом на получение ежемесячных денежных выплат за отказ от проезда», – говорится в сообщении.

Ветераны труда, ветераны военной службы, труженики тыла, реабилитированные лица и лица, признанные пострадавшими от политических репрессий, могут полностью или частично отказаться от бесплатного проезда на автомобильном и городском наземном электрическом транспорте Московской области по маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам и бесплатного проезда на железнодорожном транспорте пригородного сообщения. В таком случае они будут получать ежемесячную денежную выплату в увеличенном размере.

Заявление об отказе от получения мер социальной поддержки подается гражданином до 1 октября текущего года на период с 1 января следующего года и по 31 декабря года, в котором гражданин обратится с заявлением о возобновлении предоставления ему мер социальной поддержки.

«Гражданам льготных категорий, уже получающим денежную выплату за отказ от бесплатного проезда на железнодорожном транспорте и на наземном транспорте в 2019 году, выплата будет производиться в 2020 году без заявления», – уточняется в материале.

Прием заявлений проходит в Дзержинском управлении социальной защиты населения по адресу улица Лермонтова, дом №7А. При себе необходимо иметь паспорт и льготное удостоверение. Задать вопросы можно по телефону: 8(495)551-16-77.