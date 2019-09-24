РИАМО - 24 сен. Уголовное дело в отношении предпринимателя Ильи Шермана с обвинительным заключением направлено в суд, его обвиняют в хищении земельных участков, сообщается на официальном сайте Следственного комитета РФ.

«По данным следствия, с 2010 по 2012 годы Шерман вместе с соучастниками путем предоставления поддельных документов и обмана сотрудников ТУ Росимущества по Московской области и управления Росреестра по Московской области приобрели право собственности на два земельных участка общей площадью 174,4 квадратных метро», - говорится в сообщении.

Участки, которые располагаются недалеко от села Ромашково в Одинцовском городском округе, были приобретены Шерманом и его подельниками за 39 тысяч рублей, однако их реальная общая стоимость составила более 640 миллионов рублей.

Когда в отношении Шермана завели уголовное дело, оказалось, что он выехал за границу. Его объявили в международный розаны, но он долгие годы скрывался от закона. В феврале 2019 года Шермана экстрадировали из Италии.

«Благодаря качественному предоставлению документов, подтверждающих причастность Шермана к хищению земельных участков, министром юстиции Итальянской Республики было принято решение о его экстрадиции в Россию», - отмечается в материале.

Сейчас Шермана обвиняют в преступлении, предусмотренном статьей 159 УК РФ «Мошенничество». В ходе предварительного сам Шерман вину не признал. Однако один из его соучастников уже осужден к реальному сроку наказания. Остальных разыскивают правоохранители.