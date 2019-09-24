РИАМО - 24 сен. В рамках комплексного благоустройства строители возведут на набережной Шитова в Москве современную голубятню взамен старой, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Новая голубятня заменит старую, которая уже около 60 лет находится между Халтуринской улицей и набережной Шитова. Сейчас там обитает чуть более 30 птиц. Хозяин голубиного домика и жители района дорожат этой местной достопримечательностью. Местные дети приходят сюда, чтобы покормить пернатых и послушать о том, как правильно за ними ухаживать», — сказал представитель пресс-службы департамента капитального ремонта Москвы.

Сохранить голубятню решили еще до начала благоустройства по просьбам местных жителей. В итоге старую постройку заменят новой, современной и более просторной. Хозяин голубятни собирается поселить в новом домике 50 птиц, а в дальнейшем планирует завести и павлина.

«Новую голубятню обустроят в два этапа. Специалисты уже подготовили основание для утепленного помещения. Собирать сооружение начнут в ближайшее время, после чего туда переселят голубей, которые сейчас живут в старой постройке. На втором этапе старую голубятню разберут, а на ее месте начнут возводить вторую часть нового птичьего дома. Это будет высокая клетка из сетки с открывающимися створками для выпускания птиц. Проект разрабатывался специально для этой территории. Вместе со специалистами в обсуждениях участвовал и хозяин голубятни», — добавил представитель пресс-службы.

Площадь новой голубятни составит 22 квадратных метра, высота — около 6,5 метров. В ней будут места для хранения корма и гнездования, кормушки, жердочки, выходы на улицу и переходы между помещениями. По периметру голубятни установят ограждения и скворечники.

Комплексное благоустройство набережной Шитова и зоны вокруг Черкизовского пруда проходит на территории площадью более 20 гектаров. Все работы на набережной Шитова планируется закончить в этом году.