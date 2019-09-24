РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 24 сен. В подмосковном Подольске 28 сентября проведут семинар для спортивных судей по волейболу, принять участие смогут все желающие, сообщается в группе «МУ СШ «Пахра» в соцсети «ВКонтакте».

«Уважаемые судьи, тренеры, спортсмены и любители волейбола! Приглашаем принять участие в семинаре спортивных судей по волейболу, который состоится 28 сентября в 11:00 и будет проходить по адресу: улица Клемента Готвальда, дом №4В (СК «Труд»)», – говорится в сообщении.

По итогу семинара участникам будут выдавать сертификаты. Записаться можно по телефонам: 8(496)758-00-99, 8(496)758-01-03.