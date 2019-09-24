РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 24 сен. Во вторник утром на улице Смирновская в подмосковных Люберцах образовалась пробка длиной 2,1 километра, следует из данных сервиса «Яндекс.Пробки».

По данным сервиса, движение затруднено на улице Смирновская в сторону Октябрьского проспекта. Длина затора составляет 2,1 километра. Пробка начинается на пересечении Смирновской улицы с Дзержинским шоссе в Котельниках и продолжается до пересечения с Октябрьским проспектом Люберец. Этот участок можно проехать за 20 минут.

Причиной пробки стало сломавшееся возле Дворца спорта «Триумф» маршрутное такси.

Также заторы образовались на Зенинском и Новорязанском шоссе, Октябрьском проспекте, Волковской, Инициативной улицах.