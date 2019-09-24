РИАМО (КОРОЛЕВ) – 24 сен. Малоимущие жители Королева могут получить экстренную социальную помощь, предоставив необходимые документы в МФЦ или управление социальной защиты, говорится в сообщении министерства социального развития Московской области.

По закону экстренная социальная помощь предоставляется малоимущим семьям или малоимущим одиноко проживающим гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, которые по независящим от них причинам имеют среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума, установленного в Московской области на душу населения в размере 12493 рублей.

«Для рассмотрения вопроса об оказании экстренной социальной помощи необходимо предоставить документы. Решение о назначении и размере экстренной социальной помощи принимает комиссия по оказанию экстренной социальной помощи гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации», – говорится в сообщении.

Экстренная социальная помощь предоставляется также гражданам в случае возникновения у них кризисных ситуаций, сложившихся под воздействием стихийных бедствий, техногенных аварий, террористических актов, пожаров, взрывов бытового газа, повлекших за собой человеческие жертвы, вред здоровью, повреждение (утрату) жилого помещения (имущества, находящегося в нем), являющегося постоянным местом жительства гражданина.

«Для оформления экстренной социальной помощи необходимо обращаться в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг ежедневно с понедельника по субботу с 8:00 до 20:00 в ТЦ «Гелиос» на проспекте Космонавтов, дом №20А», – отмечается в материале.

В микрорайоне Юбилейный офис МФЦ находится по адресу: Пионерская улица, дом №1/4, а в микрорайоне Первомайский – на Советской улице, дом №42 и в ТЦ «Сигма» на улице Калинина, дом №6Б. Также соцпомощь можно оформить Королевском управление социальной защиты населения на улице Циолковского, дом №29, (телефон горячей линии: 8(495)511-87-83) и в отделе социальной защиты населения в микрорайоне Юбилейный, на улице Ленинская, дом №4 (телефон горячей линии: 8(495)515-03-90).