РИАМО - 24 сен. В течение 2020-2021 годов из федерального бюджета будут выделять по 32 миллиона рублей в месяц на аренду столичного Дома союзов для Госдумы, ранее предполагалось, что в Доме союзов будет располагаться зал пленарных заседаний, пока идет реконструкция основного здания ГД, пишет во вторник газета «Ведомости».

«Минфин предусмотрел дополнительное бюджетное финансирование временного размещения Госдумы в здании на Большой Дмитровке, 1. В 2020 году на это предложено потратить почти 389 миллионов рублей, а в 2021 году – около 388 миллионов, сказано в пояснительной записке к проекту федерального бюджета на 2020-2022 годы», - отмечается в статье.

Здание на Большой Дмитровке принадлежит Московской федерации профсоюзов. В Доме союзов два больших зала – Колонный на 1264 места и Октябрьский на 448 мест. Для Госдумы намерены арендовать Колонный зал, стоимость его аренды составляет от 600 тысяч до 1 миллиона рублей в сутки.

О временном переезде депутатов в Дом союзов сообщал осенью 2018 года председатель Госдумы Вячеслав Володин. Предполагалось, что на время реконструкции основного здания там будет зал пленарных заседаний. При этом источник в нижней палате парламента сообщил, что в 2019 году зал заседаний в Дом союзов не переместится и, скорее всего, переезда не случится и в 2020 году.

По словам источника, здание Дома союзов будет использоваться для различных парламентских слушаний, круглых столов, заседаний фракций, форумов. Сейчас парламентариям не хватает свободных помещений для проведения думских мероприятий.

Газета добавляет, что в целом содержание Госдумы в 2020 году обойдется в 12,2 миллиарда рублей, в 2021 году – в 13,3 миллиарда рублей, в 2022 году – в 12,9 миллиарда рублей.

Депутаты Госдумы ранее жаловались на отсутствие воздуха в зале, и специалисты подтвердили проблемы с вентиляцией. После сильных осадков зал и рабочие места парламентариев заливало. Кроме того, при обследовании фундамента здания ГД под залом пленарных заседаний обнаружили пустоты.