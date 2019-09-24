РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 24 сен. Горячее водоснабжение отключили во вторник в домах на нескольких улицах Люберец, сообщается в Instagram-аккаунте ЕДС ЖКХ муниципалитета.

Горячую воду отключили из-за плановых ремонтных работ. Водоснабжение восстановят к 15:00.

«Прекращена подача горячего водоснабжения по следующим улицам: Митрофанова, дом №2А; Побратимов, дома №№26, 30, Комсомольский проспект, дома №№5, 7А, 7», – говорится в сообщении.

Также воду отключат с 10:00 до 18:05 в поселке Томилино, микрорайон Птицефабрика, дом №25.