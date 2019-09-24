РИАМО – 24 сен. В России начали работать над внедрением технологии eSIM, для этого также создадут систему удаленной идентификации сотовых абонентов, основой для которой, вероятнее всего, станет Единая биометрическая система (ЕБС), пишет газета «Известия».

«eSIM –– встроенный в мобильное устройство модуль, который позволяет менять тариф и сотовую компанию без покупки и замены физической SIM-карты. Получить новое подключение можно будет, просканировав, к примеру, QR-код», - говорится в материале издания.

При этом система удаленной идентификации позволит заключать договор удаленно с оператором, используя биометрические данные — по лицу и голосу. С инициативой использовать биометрию для идентификации абонентов выходила «большая четверка» сотовых операторов. Власти поддержали идею, однако заметили, что проект требует серьезной доработки.

В частности, внедрение технологии требует изменения всей нормативной базы отрасли. А пока в этом направлении совершаются лишь первые шаги. Кроме того, пока за разрешением на публичное тестирование eSIM обращался только Tele2.

На данный момент ЕБС используют для идентификации банки. Они платят оператору «Ростелеком», которого администрирует систему по решению властей, по 200 рублей за каждую успешную идентификацию гражданина. Сколько придется платить операторам связи пока не ясно.

В то же время внедрение eSIM — это скорее необходимость, чем прихоть. Технология нужна для работы 5G и интернета вещей — без нее подключение различных датчиков, автоматизированных систем управления, оборудования на производстве зачастую будет просто невозможно.