РИАМО (КОРОЛЕВ) – 24 сен. Двум врачам из подмосковного Королева вручили свидетельства о праве получения жилищных субсидий по программе «Социальная ипотека», сообщил глава города Александр Ходырев.

В доме правительства Московской области 23 сентября состоялось вручение сертификатов программы «Социальная ипотека».

«В рамках церемонии сертификаты были вручены двум врачам из Королева: врачу-травматологу Центральной городской больницы Мураду Дауметову и врачу-педиатру детской поликлиники №1 Раисе Кульмухаметовой», – написал Ходырев в своем Instagram-аккаунте.

Всего с 2016 года участниками губернаторской программы по жилищному субсидированию «Социальная ипотека» стал 21 врач из наукограда.

Программа «Социальная ипотека» реализуется в Московской области с 2016 года. Суть программы состоит в том, что правительство области покупает квартиру врачам, учителям, молодым ученым и уникальным специалистам, а самим участникам остается лишь выплачивать проценты по ипотечному кредиту. Квартиру можно приобрести как в новостройке, так и на вторичном рынке.