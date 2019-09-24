РИАМО (КОРОЛЕВ) – 24 сен. Почти 40 литров крови и ее компонентов заготовили в ходе акции «Спасибо, донор!» в подмосковном Королеве, говорится в сообщении пресс-службы городской администрации.

В Королеве несколько раз в год проводятся акции по сдаче крови. Очередная акция состоялась 23 сентября в ЦДК имени Калинина.

«Более 100 человек пришли сдать кровь в рамках акции «Спасибо, донор!», которая прошла сегодня в ЦДК имени М.И. Калинина. По ее итогам заготовлено 37,8 литра крови и ее компонентов», – говорится в сообщении.

Всего в Московской области каждый год заготавливают свыше 60 тысяч литров донорской крови. Донорами становятся порядка 50 тысяч человек. Подмосковные медицинские организации полностью обеспечены требуемыми компонентами крови, из других регионов компоненты не поступают.

Заготовкой донорской крови и ее компонентов занимаются 37 медицинских учреждений Московской области.