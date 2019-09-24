РИАМО (КОРОЛЕВ) - 24 сен. В торговых рядах на железнодорожной станции Болшево в Королеве во вторник произошел пожар, сообщается на сайте главного управления МЧС России по Московской области.

Сообщение о пожаре поступило в 3:44. Загорелись торговые павильоны на станции Болшево.

«Дальнейшая информация уточняется. Привлекаемые силы и средства: 8 единиц техники, 28 человек», - говорится в сообщении.

Очевидцы сообщили, что огонь распространился почти на весь ряд торговых павильонов по левой стороне от станции.

В 8:08 пожар ликвидирован, пострадавших нет.