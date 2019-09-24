РИАМО - 24 сен. С начала 2019 года аграриям Московской области в правительстве региона выделили 53 гранта на общую сумму в 369,7 миллиона рублей, сообщил РИАМО во вторник министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Андрей Разин.

«На поддержку 25 начинающих фермеров выделены 59,5 миллионов рублей, на развитие семейных животноводческих ферм мы предоставили семь грантов на сумму 165,7 миллиона, производители сыра получили три гранта общей суммой 81 миллион рублей и 63,5 миллиона рублей передано на реализацию проектов «Агростартап», - отметил Разин.

Общая сумма грантов по сравнению с прошлым годом будет увеличена, за весь 2018 год она составила 404 миллиона рублей. А в это году планируется провести еще два конкурса на соискание грантов в рамках реализации мероприятий госпрограммы Московской области «Сельское хозяйство Подмосковья».

Так, еще планируется выделить гранты для производителей сыра на сумму порядка 20 миллионов. Кроме того, средства направят на поддержку сельскохозяйственных кооперативов — 35 миллионов рублей.

Программа грантовой поддержки фермерства реализуется на территории Московской области уже шестой год.