РИАМО - 24 сен. В ночь со среды на четверг в Москве может подморозить до минус 1 градуса, это будет самая холодная ночь в городе на текущей неделе, сообщается на сайте «Метеовести».

Как отметили синоптики, в Москве в течение рабочей недели погода будет понемногу улучшаться: сегодня-завтра в столице еще плюс 6-7 градусов, а в темное время суток температура может опускаться до нуля.

«Самой холодной будет ночь на четверг – до минус 1 градуса. Но уже днем температура поднимется до плюс 10 градусов. А в субботу воздух может прогреться даже до плюс 13 градусов. Правда, это всего лишь возвращение к сентябрьской норме», - говорится в сообщении.

Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков сообщил, что к среде будет подано отопление во все квартиры и социальные учреждения столицы. По закону решение о включении отопления принимается в случае, если в течение пятидневного периода среднесуточная температура воздуха сохраняется на уровне ниже восьми градусов.