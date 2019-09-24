РИАМО - 24 сен. Полицейские МУ МВД России «Ногинское» задержали ранее судимого 28-летнего уроженца одной из республик Средней Азии, которого подозревают в совершении шести краж из садовых домовладений в Черноголовке, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

«Установлено, что злоумышленник незаконно проникал в садовые дома и строения, расположенные на территории одного из СНТ городского округа Черноголовка, откуда похищал электрооборудование и строительные инструменты, после чего скрывался с места происшествия на автомобиле иностранного производства», - говорится в сообщении.

Изучив записи камер видеонаблюдения, расположенных вблизи мест совершения преступлений, оперативники установили иномарку, на которой передвигался правонарушитель.

«Сотрудниками патрульно-постовой службы полиции была обнаружена и остановлена автомашина предполагаемого злоумышленника, которая двигалась по проспекту Семенова Черноголовки. При осмотре автомобиля полицейскими были обнаружены дорогостоящие электроинструменты, а также большое количество металлолома и проводов. Водитель пояснил, что данное имущество он похитил из садового дома», – сказала начальник пресс-службы главка областной полиции Татьяна Петрова.

В ходе обыска по месту жительства мужчины полицейские обнаружили похищенные им электроинструменты, однако большую часть награбленного злоумышленник успел продать через интернет и комиссионный магазин.

«В ходе дальнейших мероприятий сотрудниками уголовного розыска была установлена причастность задержанного к совершению шести эпизодов противоправной деятельности на территории городского округа Черноголовка. Общая сумма ущерба составила около 250 тысяч рублей», – добавила Петрова.

По данным фактам возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных статьей 158 УК РФ «Кража». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. Задержанного заключили под стражу.