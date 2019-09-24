РИАМО - 24 сен. В магазине «Читай-город» в ТЦ «Европейский» 27 сентября пройдет мастер-класс по борьбе с эмоциональным выгоранием на работе, говорится в сообщении пресс-службы «Читай-города».

«Известный писатель, яркий блогер Фейсбука, управленец с двадцатилетним стажем, Андрей Ващенко проводит встречу с читателями книги «Человек, управляющий людьми. Как быть руководителем в России и не потерять власть». Эмоциональное выгорание руководителя и профилактика трудоголизма - вот главная тема беседы, которая волнует сегодня любого руководителя», — говорится в сообщении.

На мастер-классе обсудят следующие темы: методы реабилитации или как договориться со своим мозгом; правильный отдых для тела и мозга; профилактика трудоголизма; ключевые элементы личной эффективности и ресурсного состояния; где взять силы и время все успеть; кого не стоит слушать, чтобы не усугубить свое состояние.

В России и СНГ более 10 миллионов организаций, в каждой организации минимум два руководителя. Потенциальная аудитория 20 миллионов чел. Из них 10% сейчас находятся в личностном или управленческом кризисе. Это те, кому данная книга просто необходима.

Вход на мероприятие свободный. Мастер-класс начнется в 19:00.