РИАМО - 24 сен. Пожарные ликвидировали возгорание торговых павильонов на Монтажной улице в Москве, в результате пожара никто не пострадал, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по столице.

Сообщение о пожаре поступило спасателям во вторник в 07:11. На Монтажной улице, дом 9 загорелись два торговых павильона. В 07:43 пожар локализовали на площади 80 квадратных метров.

«В 08:26 пожар ликвидирован. Информация о пострадавших не поступала», - говорится в сообщении.