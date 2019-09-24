РИАМО - 24 сен. Москва представит свой топливно-энергетический комплекс на международном форуме «Российская энергетическая неделя», который пройдет в центральном выставочном зале «Манеж» в столице со 2 по 5 октября, сообщил во вторник заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

«Топливно-энергетический комплекс столицы не только самый большой в России, это уникальная по мировым масштабам система: мощность энергосистемы Москвы превышает мощность отдельных мегаполисов и стран. За последние девять лет Москва внедрила множество инновационных и цифровых решений, которые вывели энергоэффективность города на новый уровень, улучшили экологию и обеспечили бесперебойной энергией горожан и бизнес», – сказал Бирюков.

Он отметил, что правительство Москвы примет участие в деловой и выставочной программе форума «Российская энергетическая неделя». В ходе работы форума Москва представит результаты и поделится планами развития топливно-энергетического комплекса города, расскажет об опыте реализации инновационных и цифровых решений в данной сфере для создания комфортной среды и повышения качества жизни горожан.

Кроме того, в рамках форума представители российских и международных участников рынка ТЭК обсудят, какие технологии, решения и бизнес-модели в указанной области сегодня наиболее востребованы, как обеспечить надежность и безопасность существующих систем и увеличить энергетические мощности, сократив затраты на их обслуживание, какие изменения необходимо внести в законодательстве для внедрения новых решений, какую поддержку может оказывать государство для стимулирования этого процесса.

«Создание комфортной городской среды – драйвер городского развития, и топливно-энергетический комплекс становится одним из ключевых инструментов повышения качества жизни в городе. ТЭК городов развивается исходя из запросов горожан. Городу важно правильно выстроить взаимодействие с горожанами и вовлекать их в процесс принятия решений и в реализацию проектов», – заключил Бирюков.