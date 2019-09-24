РИАМО – 24 сен. Более 500 детей приняли участие в конкурсе рисунков «Скорая помощь через 100 лет», победителями которого стали шесть ребят из школ и дошкольных отделений столицы, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Подведены итоги конкурса детского рисунка «Скорая помощь через 100 лет» среди учеников начальных классов и воспитанников детских садов», - говорится в сообщении.

Конкурс посвящен столетию станции скорой и неотложной медицинской помощи имени А.С. Пучкова. Ребятам предлагалось пофантазировать, как будет выглядеть московская скорая в будущем. Рисунки, сделанные в различной технике, представили более 500 детей.

Лучшие работы определяли представители службы скорой помощи Москвы, городских департамента здравоохранения и департамента образования и науки. Жюри оценивало аккуратность рисунков, творческий подход, понимание и раскрытие темы.

«Мы рады, что идея детского рисунка о работе скорой помощи вызвала интерес в школах столицы. Возможно, кто-то из этих маленьких художников в будущем придет работать на московскую скорую, и мы искренне будем рады видеть их в наших рядах», — сказал главный врач станции скорой и неотложной медицинской помощи имени А.С. Пучкова Николай Плавунов.

Призовые места на конкурсе заняли шесть ребят из школ и дошкольных отделений. Среди лучших работ — «Скорый ракетомобиль», «Медсестра-волшебница», «Инопланетная помощь».

«Все ребята творчески подошли к конкурсу: они изучили работу скорой помощи и воплотили в рисунках то, как они представляют ее через сто лет. В своих работах ребята постарались изобразить, как новые передовые технологии будут способствовать повышению эффективности врачебной деятельности будущего», — отметил сотрудник пресс-службы Городского методического центра.

Ранее среди детей сотрудников скорой был проведен конкурс рисунка на тему «Скорая помощь глазами детей». Ребята показали, как они представляют работу своих родителей.

Лучшие рисунки заняли почетное место на фестивале, посвященном столетию столичной скорой помощи. Он проходил в «Сокольниках» 21 сентября. Для посетителей подготовили выставку ретроавтомобилей скорой помощи, лекции, мастер-классы и анимационные программы.