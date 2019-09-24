РИАМО - 24 сен. За прошедшие сутки в пяти муниципалитетах Московской области обнаружили боеприпасы времен Великой Отечественной войны, находки не представляют угрозы для людей, сообщается на сайте ГУ МЧС России по региону.

«В 09:00 23 сентября поступило сообщение об обнаружении боеприпаса времен ВОВ по адресу: городской округ Балашиха, полигон ТБО «Кучино». Угрозы жизни и жизнедеятельности населения нет. Боеприпас изъят и уничтожен силами министерства обороны», - говорится в сообщении.

Также боеприпасы были обнаружены в городских округах Дмитровский, Рузский, Одинцовский и Можайский. Все находки были изъяты для дальнейшего уничтожения.