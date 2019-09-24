РИАМО – 24 сен. К открытию Московских центральных диаметров (МЦД) на восьми пересадочных станциях метро установят дополнительные автоматы по продаже билетов, благодаря которым пассажиры смогут оплатить проезд без очередей, быстро и удобно, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«На восьми станциях метро, с которых можно будет пересесть на Московские центральные диаметры (МЦД), появятся дополнительные автоматы по продаже билетов. Именно там ожидается наибольший рост пассажиропотока. Например, количество терминалов увеличится на «Войковской», «Тушинской», «Комсомольской» и «Международной». Аппараты переместят с наименее загруженных станций», - говорится в сообщении.

Первый заместитель начальника Московского метрополитена Роман Латыпов отметил, что после запуска движения поездов на новом виде общественного транспорта на пересадочных станциях столичной подземки увеличится поток пассажиров.

«Благодаря дополнительным автоматам по продаже билетов горожане смогут быстро и с удобством приобрести транспортные карты или записать на них проездной для поездки по диаметрам. При этом на тех станциях, с которых переставят устройства, останется достаточно аппаратов для покупки проездных», — заявил Латыпов.

Например, на станции «Волоколамская» останется пять автоматов по продаже билетов после перестановки устройств, а на «Бульваре Рокоссовского» — семь.

На каких пересадочных станциях увеличится число автоматов по продаже билетов к открытию МЦД:

— «Деловой центр» Большой кольцевой линии;

— «Войковская»;

— «Окружная» Люблинско-Дмитровской линии;

— «Текстильщики»;

— «Тушинская»;

— «Комсомольская» Сокольнической линии;

— «Международная»;

— «Выставочная».

В метро и на МЦК регулярно анализируют востребованность автоматов по продаже билетов. Если пассажиры редко пользуются определенными устройствами, терминалы перемещают на наиболее загруженные станции. Аппараты могут убрать только с тех станций, где их останется достаточно для текущего и прогнозируемого пассажиропотока.

Движение по первым двум диаметрам планируют запустить к концу этого года. На МЦД-1 Одинцово — Лобня и МЦД-2 Нахабино — Подольск будет 66 станций. На 27 из них пассажиры смогут сделать пересадки на метро, Московское центральное кольцо (МЦК) и радиальные направления железной дороги. Работать диаметры будут с 05:30 до 01:00 — так же, как и подземка. Интервалы движения поездов в часы пик не превысят пяти-шести минут.