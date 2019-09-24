РИАМО – 24 сен. Жительница Воскресенска Светлана Бодрова, ставшая жертвой аферистов и задолжавшая два миллиарда рублей, вышла на новую работу – уборщицей, сообщила РИАМО сама Бодрова.

Ранее Бодрова, когда пыталась устроиться на работу курьеру, подписала договор, по которому стала директором и учредителем коммерческой фирмы. Теперь женщина, ставшая жертвой мошенников, должна Агентству по страхованию вкладов 2 миллиарда рублей.

«Чувствую себя получше. Устроилась на работу, правда по договору работаю. <…>. Работаю уборщицей. Я больше никуда пока что и не хочу, потому что ребенок еще маленький. Меня график устраивает, а потом видно будет», - сказала Бодрова

Она также добавила, что с трудоустройством ей помог уполномоченный Общественной палаты города Воскресенск Василий Лечкин.

«На 16 октября назначили слушание в Мосгорсуде. <…> Там со стороны аферистов нарушены какие-то статьи, там все прописано. Адвокат постарался в этом плане. <…> Надеемся на лучшее. Результат какой-то будет все равно. Я думаю вообще, что это все надолго. Мне кажется, что это не последнее (слушание - ред.) и длиться это будет долго», - рассказала Бодрова.

Она также добавила, что, по мнению ее адвоката, сейчас все зависит от решения Мосгорсуда и уже потом можно будет двигаться дальше.