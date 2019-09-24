РИАМО - 24 сен. У московских болельщиков может появиться возможность посмотреть финальный матч футбольной Лиги чемпионов сезона-2020/2021 в специальной фан-зоне, сообщил РИАМО генеральный директор Дирекции спортивных и зрелищных мероприятий города Москвы Александр Смирнов.

Ранее издание Associated Press со ссылкой на источник в исполкоме УЕФА сообщило, что следующий финал Лиги чемпионов впервые в истории пройдет в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром-Арена».

«Я предполагаю, что фан-зона все-таки будет. Мы государственное бюджетное учреждение, которое работает строго по бюджету. Организовать фан-зону для нас было бы интересно. Говорить про это пока рано, будем где-то за год до этого мероприятия. Мы будет выходить с предложениями по этому поводу», - сказал Смирнов.

Официально решение УЕФА о месте проведения финала Лиги чемпионов сезона-2020/2021 будет объявлено 24 сентября. По данным источника Associated Press, следующие итоговые игры примут Мюнхен и Лондон.

России уже доводилось принимать финал Лиги чемпионов – в 2008 году матч состоялся в столичных «Лужниках». Тогда победителем турнира стал «Манчестер Юнайтед», который в серии пенальти обыграл «Челси».