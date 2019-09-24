РИАМО - 24 сен. После запуска движения по Московским центральным диаметрам транспортная доступность 112 тысяч жителей подмосковного Долгопрудного вырастет - в округе будет шесть станций МЦД, пассажиры смогут выстраивать альтернативные маршруты через столицу, сообщил РИАМО начальник дирекции МЦД департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Андрей Акимов.

«Московские центральные диаметры значительно улучшат транспортную доступность жителей города Долгопрудный, в котором живет более 112 тысяч человек. К запуску МЦД-1 и МЦД-2 в Долгопрудном запланирована реконструкция, ремонт и благоустройство прилегающих территорий на шести остановочных пунктах», - сказал Акимов.

Он добавил, что работы проведут на станциях Новодачная, Хлебниково, Водники, Шереметьевская, Долгопрудная и платформе Марк, которая будет перенесена на втором этапе в Долгопрудный.

«Таким образом, у жителей появится возможность выстраивать новые, альтернативные маршруты сквозь Москву, а также значительно повысится уровень их комфорта в пути», — отметил Акимов.

На Новодачной к запуску МЦД реконструируют одну платформу, обустроят переходные дорожки вдоль железнодорожных путей. В 2020 году планируют достроить конкорс.

В ходе второго этапа работ по запуску МЦД планируют построить новую платформу и реконструировать пешеходный тоннель с устройством вестибюля на станции Хлебниково.

На станции Долгопрудная благоустроят прилегающую территорию, реконструируют платформы и построят конкорс.

На платформе Водники на втором этапе возведут конкорс и построят новую платформу.

На перенесенной платформе Марк построят пассажирскую платформу и конкорс, который сделает доступнее для жителей единственный крупный торговый центр в окрестностях.

Первые два направления МЦД, по информации ОАО «РЖД», планируют запустить в ноябре. МЦД-1 «Белорусско-Савеловский» и МЦД-2 «Курско-Рижский» - это 132 километра пути, 66 станций, с 27 из которых можно будет пересесть на метро, Московское центральное кольцо или радиальные направления железной дороги.