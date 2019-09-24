РИАМО – 24 сен. В Москве в Денежном переулке завершились работы по реставрации здания посольства Республики Чили, где были восстановлены уникальные элементы декора фасадов, отремонтированы кровля и ограда, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Завершилась реставрация здания посольства Республики Чили. Двухэтажному особняку с подвалом и мезонином вернули облик образца начала XX века. Реставраторы воссоздали утраченный лепной декор на фасадах, а также привели в порядок кровлю и ограду», - говорится в сообщении.

Здание, расположенное в Денежном переулке, построили в 1910–1912 годах по проекту архитектора Адольфа Зелигсона. Оно было частью владения супругов Анжелики и Германа Бройдо. Эта семья выкупала участки городской земли и застраивала их особняками и доходными домами под ключ для последующей продажи.

Строительство дома началось в 1910 году, и совсем скоро владение у супругов Бройдо выкупил уральский золотопромышленник и меценат Викторин Бурдаков. Он и завершил строительные работы. В особняке насчитывалось 20 комнат, в нем располагалась и квартира собственника.

В начале XX века очертания здания напоминали французский дворец в миниатюре, в том числе благодаря необычной крыше. Вдоль нее протянулся парапет со столбами и вазонами. А на фасаде под карнизом был лепной фриз (декоративный пояс) с растительным рисунком. Эти элементы со временем были утрачены.

Специалисты считают этот дом одним из ярких образцов архитектурного стиля модерн. Множество деталей в его убранстве и планировке говорит об этом. Например, над центральной частью здания надстроен мезонин. Три окна главного фасада имеют полукруглую форму, они украшены лепным фризом с орнаментом.

В композиции особняка есть присущая модерну асимметрия. Главный вход находится не в центре, а сбоку — в левой части фасада. Над ним круглое окно, также типичный элемент модерна. Еще одно необычное окно с криволинейным рисунком остекления располагается в правой части фасада, за ним когда-то была гостиная овальной формы.

«Во время реставрации специалисты восстановили по историческим документам все утраченные декоративные детали и привели в порядок те, что сохранились до наших дней. Это наличники окон, меандры (лепной фриз с узором ломанных под прямым углом линий), а также сандрики и пилястры. Кроме того, был проведен ремонт кровли, отремонтирована система водостока, укреплена кирпичная кладка стен», — сказал глава департамента культурного наследия Алексей Емельянов.

Он добавил, что реставраторы восстановили штукатурный слой фасадов и покрасили их. До реставрации здание имело серо-голубой оттенок, сейчас особняку вернули его исторический цвет — желтый. Теперь здание выглядит таким, каким его и задумал архитектор Адольф Зелигсон.

Бывший доходный дом Бройдо — Бурдакова является объектом культурного наследия регионального значения. Посольство Чили располагается в этом особняке с 1960-х годов. Все реставрационные работы проводились по согласованному с Мосгорнаследием проекту и под контролем специалистов ведомства.

Адольф Зелигсон (1867–1919) — московский архитектор и инженер польского происхождения. В начале своей карьеры он работал в польском городе Лодзи, затем в Санкт-Петербурге и Париже, а с 1907 года — в Москве.

Восстановление и сохранение памятников архитектуры — одно из важных направлений работы департамента культурного наследия. Так, сейчас завершается реставрация фасадов здания посольства Бразилии. Особняк на Большой Никитской был построен в неорусском стиле в 1876 году для жены потомственного почетного гражданина Анны Лопатиной. Восстановление интерьеров дома планируется завершить в 2020 году.

За последние восемь лет в городе привели в порядок более 1200 исторических зданий.

В ближайшее время начнутся работы на бывшей даче купцов и фабрикантов на Ленинградском проспекте. Здание было возведено в первой трети XIX века в неоклассическом стиле.