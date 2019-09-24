РИАМО - 24 сен. Пожарные локализовали возгорание в двух торговых павильонах на Монтажной улице в Восточном округе Москвы, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по столице.

Во вторник в 07:11 спасателям поступило сообщение о пожаре по адресу: Монтажная улица, дом 9.

«По прибытию пожарно-спасательных подразделений было установлено, что происходит загорание двух торговых павильонов. Принятыми мерами в 07:43 пожар был локализован на площади 80 квадратных метров», - говорится в сообщении.

Информации о пострадавших в МЧС не поступало.