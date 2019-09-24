РИАМО – 24 сен. В Москве вакцинацию от гриппа прошли уже более 700 тысяч человек, кампания которая стартовала 4 сентября, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«В столице прививку против гриппа сделали уже более 700 тысяч человек. Кампания по вакцинации в городе стартовала 4 сентября — защитить себя от болезни можно в поликлиниках, а также в мобильных пунктах, которые разместились рядом со станциями метро, в парках и флагманских офисах «Мои документы», - говорится в сообщении.

Руководитель городского департамента здравоохранения Алексей Хрипун отметил, что в мобильных пунктах вакцинацию прошли уже более 80 тысяч человек, в том числе возле станций метро и Московского центрального кольца привилось 63 тысячи человек, а в павильонах «Здоровая Москва» — около 20 тысяч.

«Популярность мобильных точек вакцинации заметно растет с каждым осенним сезоном», — заметил Хрипун.

Мобильные пункты вакцинации открываются уже четвертый год подряд, и количество желающих сделать там прививку увеличивается. В прошлом году в них защитились от гриппа около 320 тысяч человек — это на 35% больше, чем в 2017-м (237 тысяч человек).

Мобильные пункты вакцинации будут работать до 1 ноября, кабинеты в павильонах «Здоровая Москва» — до конца периода работы самих павильонов. В поликлиниках сделать прививку против гриппа можно до 30 ноября.

Всего в столице работают более 500 пунктов вакцинации, в том числе 65 мобильных. В этом сезоне сделать прививку впервые можно в павильонах «Здоровая Москва».

Для того чтобы привиться против гриппа, с собой нужно взять паспорт. Процедура бесплатна. Перед вакцинацией пациент проходит осмотр врача и заполняет бланк информированного согласия. Дети до 18 лет прививку могут сделать только в поликлиниках, детских садах и школах.