РИАМО - 24 сен. Во вторник в Москве и Подмосковье могут пройти кратковременные дожди, максимальная температура воздуха составит 10 градусов, ветер будет северо-западного направления до 7 метров в секунду, сообщается на сайте «Метеоновости».

«Во вторник погоду в столице и области будет определять тыловая часть циклона, центр которого ушел за Урал. При переменной облачности местами еще не исключен небольшой кратковременный дождь. Максимальная температура воздуха в Москве 6-8 градусов, по области 5-10 градусов», - говорится в сообщении.

Ветер ожидается северо-западного направления со скоростью 2-7 метров в секунду. Атмосферное давление еще немного подрастет и в середине дня составит 750 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха около 60%.

Синоптики отмечают, что такая погода характерна для московской осени. Чтобы избежать различных негативных реакций, в первую очередь следует проводить профилактические и лечебные мероприятия, занятия спортом по умеренной нагрузочной программе, необходимо сбалансированное питание, витамины группы «В» и другие комплексы витаминов.