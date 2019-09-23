РИАМО – 23 сен. Сотрудники Главного управления ЗАГС Московской области вместе с воспитанниками детского дома «Вдохновение» приняли участие в общеобластной акции «Наш лес. Посади свое дерево», 21 сентября они высадили около 100 елей, говорится в сообщении ведомства.

Московский областной ЗАГС и детдом «Вдохновение» связывает многолетняя дружба – была проведена масса мероприятий, организованы экскурсии и праздничные торжества. В этот раз ребята вместе с сотрудниками ведомства высадили на территории детского дома более 100 елей.

«Надеемся, что эти маленькие елочки, посаженные вашими заботливыми детскими ручками, через 10-15 лет превратятся в красивые пушистые ели. И вы, нынешние воспитанники детского дома, повзрослевшие и возмужавшие, с гордостью скажете, что эти елочки посажены вами», – сказала начальник Главного управления ЗАГС Подмосковья Елена Филатова.

Участие в акции приняли даже самые маленькие воспитанники детского дома.

Акция «Наш лес. Посади свое дерево» проходит в регионе ежегодно для восстановления леса малой родины. За шесть лет в акции приняли участие 1,65 миллиона активных жителей региона. В минувшую субботу, 21 сентября, на участках общей площадью 556 гектаров по всей области было высажено свыше 700 тысяч сеянцев и саженцев липы, рябины, боярышника, сирени, жасмина и хвойных растений.