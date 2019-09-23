РИАМО - 23 сен. В Московской области по программе губернатора в 2019 году установят 217 детских площадок, только на прошедшей неделе были установлены площадки в Королеве, Люберцах, Дмитрове, Пущине, Наро-Фоминске, Раменском, Серебряных Прудах и Балашихе, говорится в сообщении министерства благоустройства Подмосковья.

«Работа по установке детских игровых площадок по губернаторской программе продолжается, на сегодня установлено 162 детских игровых комплекса. Главной идеей создания комфортной среды в городах региона состоит в том, чтобы сделать окружающее человека пространство таким, в котором приятно жить. Современная площадка – это серьезная конструкция, которая должна соответствовать всем требованиям ГОСТа», - сообщил министр благоустройства Михаил Хайкин.

Также в регионе до конца года обустроят 11 уникальных игровых зон площадью в 1,35 тысячи квадратных метра. Они расположатся на территории парков Подмосковья.

Остальные площадки строго соответствуют норме — они занимают площадь в 450 квадратных метров, обеспечены мягкими, безопасными резиновыми покрытиями яркого цвета. Зоны делают в семи тематиках — «транспорт», «космос», «лес», «замок», «эко-город», «море», «спорт».

«Наши площадки являются всесезонными - хороший игровой комплекс пригоден для игр не только летом, но и зимой. Проектировщики учитывают этот момент при подготовке концепций», - добавил Хайкин.

В Подмосковье отказались от устаревших конструкций и ввели 48 новых элементов. Так, самым популярным оказался канатно-веревочный комплекс. Он позволяют развивать ловкость, гибкость, равновесие у детей. Их включение в занятия помогает физическому развитию ребенка.