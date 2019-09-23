РИАМО - 23 сен. В Москве с 3 по 5 октября пройдет третий ежегодный форум Sport Leaders Global Forum-2019, в нем примут участие представители Подмосковья, говорится в сообщении пресс-службы министерства физкультуры и спорта Московской области.

Мероприятие пройдет при поддержке Минспорта Подмосковья. На площадке планируется присутствие более 2 тысяч специалистов со всей России.

«Главная цель проведения форума - помощь в процессе коммерциализации спортивных и туристических объектов, кластеров, территорий и парков, городской спортивной инфраструктуры. Также в рамках мероприятия планируется проведение выставки «Спорт. Туризм. Бизнес. Взгляд в будущее», — говорится в сообщении.

Основная программа форума подобрана с учетом практических кейсов и актуальных тем: киберспортивный блок, форум спортивной индустрии Минпромторга России, питч-деск спортивных стартапов Sport Leaders, а также сессия «Санкур-2019», на которой спикеры расскажут о санаториях нового поколения и первых шагах по их созданию и обновлению. Ожидается, что в форуме примут участие Николай Валуев, Александр Кержаков, Сергей Харитонов, Алексей Столяров и другие именитые спортсмены.

Министерство физической культуры и спорта Московской области проведет на форуме стратегическую сессию «Спортивный менеджмент для поколения Z».

Также посетители мероприятия смогут принять участие в форуме спортивного ритейла с интерактивной зоной «Спортивный магазин будущего», конференции «Лыжный мир», инвестиционном форуме «Горнолыжная Россия», конференции Fitness Day и многом другом.

«Грядущий форум важен для всей отрасли физической культуры и спорта. Он способствует объединению представителей различных социальных и бизнес-сфер. В процессе диалогов рождаются решения, происходит обмен опытом и эффективными кейсами. Специалисты на форуме поделятся накопленными знаниями, мы – в том числе. Подобные мероприятия важны для развития российского спорта», — рассказал министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков.