РИАМО – 23 сен. Более 4 тысяч жителей Королева, относящихся к льготным категориям регионального значения, воспользовались правом на ежемесячные выплаты за отказ от проезда с начала текущего года, говорится в сообщении пресс-службы министерства социального развития Подмосковья.

В соответствии с законом «О социальной поддержке отдельных категорий граждан в Московской области», льготники могут полностью или частично отказаться от бесплатного проезда на автомобильном и городском наземном электрическом транспорте региона и получать ежемесячную денежную выплату в увеличенном размере.

«Заявление об отказе от получения мер социальной поддержки подается гражданином до 1 октября текущего года на период с 1 января следующего года и по 31 декабря года, в котором гражданин обратится с заявлением о возобновлении предоставления ему мер социальной поддержки», – говорится в сообщении.

Заявление о возобновлении мер социальной поддержки по проезду может быть подано до 1 октября текущего года на период с 1 января следующего года.

Обращаться с заявлением об отказе от бесплатного проезда для получения денежной выплаты на 2020 год до 1 октября 2019 года необходимо только тем, кто впервые пишет заявление на компенсационные выплаты взамен проезда и тем, кто хочет вернуть бесплатный проезд по социальной карте Московской области.

Льготникам, уже получающим денежную выплату за отказ от бесплатного проезда в 2019 году, выплата будет производиться в 2020 году без заявления.

Заявления принимают в управлении социальной защиты населения по адресу: Королев, улица Циолковского, дом 29, кабинет 12. Жители микрорайона Юбилейный обращаются в Юбилейный отдел социальной защиты населения по адресу: улица Ленинская, дом 4.